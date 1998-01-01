ابو هولي: تصويت البرلمان ضد خفض الدعم انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية

رام الله / سما /

ثمن عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة ضد مقترح خفض المساعدات الاوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، وتبني قرار آخر يدعو لتقديم مساعدة أوروبية إضافية للأونروا بقيمة 22 مليون يورو إضافية لهذا العام.





واعتبر ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الخميس، رفض البرلمان الاوربي خفض المساعدات الاوروبية لقطاع التعليم في فلسطين وتقديم مساعدة مالية إضافية للأونروا انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية ولعدالة القضية، وردا في الوقت ذاته على السياسية الامريكية الاسرائيلية المعادية للأونروا ولحقوق الشعب في العودة وتقرير المصير.



ولفت الى ان تبني الاتحاد لقرار يدعو لتقديم مساعدة اوربية اضافية للأونروا بقيمة 22 مليون يورو تعكس جدية الموقف الاوربي بالتزامه في دعم استمرارية عمل الأونروا وتمكينها من الخروج من ازمتها المالية التي تسببها قطع المساعدات الامريكية وتعزيز قدراتها في تقديم خدماتها لما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها طبقا لما ورد في القرار194.





واضاف ان سياسة التحريض الاسرائيلية والاكاذيب التي تروجها حكومة الاحتلال باتت مكشوفة ولم تجد لها اذانا صاغية في البرلمان الأوربي ودول الاتحاد الأوربي والقوى والأحزاب الاوروبية الذين باتوا على دراية كاملة بأكاذيب حكومة الاحتلال وحملات التحريض التي تقودها من خلال المنظمات والجماعيات المؤيدة لها ضد السلطة لمحاصرتها من خلال قطع المساعدات الأوربية.





واشاد ابو هولي بأداء بعثة فلسطين في الاتحاد الأوربي ووزارة التربية والتعليم العالم والجهود التي بذلتها من خلال تحركاتها ولقاءاتها مع القوى والأحزاب الاوروبية لتعرية الموقف الاسرائيلية القائم على الأكاذيب والتحريض على الشعب وعلى حقوقه المشروعة والتي كانت ثمرة جهودها احباط المسعى التي قادته منظمة انباكت الاسرائيلية بمشاركة اعضاء من البرلمان الألماني لتمرير قرار في لجنة الموازنة في التاسع من أيلول الماضي يدعو الى الحجز على 20 مليون يورو من مساعدات الاتحاد للشعب، بدعوى التحريض ضد اسرائيل في الكتب الدراسية، وتشجيع ما سموه العنف ومعاداة السامية.

