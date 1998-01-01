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تعويضات بالملايين لضحايا "ياهو"

الخميس 25 أكتوبر 2018 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعويضات بالملايين لضحايا "ياهو"



وكالات / سما /

وافقت شركة "ياهو" الأميركية على تعويض عدد من أصحاب الحسابات على الموقع، بعشرات الملايين من الدولارات، وذلك بسبب الخروقات الأمنية التي تعرضوا لها.

وعانت "ياهو" من انتهاكات أمنية كبيرة في مناسبتين منفصلتين، في عامي 2013 و 2014 مما أثر على ما يصل إلى مليار مستخدم.

ووافقت "ياهو" الأربعاء، على دفع 50 مليون دولار إلى أكثر من 200 مليون من أصحاب الحسابات الذين تأثروا بالهجمات.

كما ستعوض "ياهو" الأشخاص الذين دفعوا مبالغا للحصول على حساب بريد إلكتروني ممتاز، بمنحهم 25 بالمئة من المبلغ الذي تم إنفاقه.

كجزء من التسوية المقترحة التي تم التوصل إليها في المحكمة في سان فرانسيسكو، فإن شركة خدمات الإنترنت ستوفر أيضًا خدمات مراقبة ذاتية مجانا للمستخدمين المتضررين.

وأثارت الخروقات عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، ومعلومات شخصية أخرى، حيث اعترفت ياهو في أواخر العام الماضي بأن حادثة 2013 وحدها أثرت على ثلاثة مليارات مستخدم.

و"الهاكرز" كانوا ممولين من دولة معينة، يعتقد أنها روسيا، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

#ياهو

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