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اعتزال نجم الكرة الفلسطينية والعربية فادي لافي الشهر القادم

الخميس 25 أكتوبر 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتزال نجم الكرة الفلسطينية والعربية فادي لافي الشهر القادم



رام الله / سما /

يعتزل نجم الكرة العربية والفلسطينية فادي لافي في السادس عشر من تشرين الثاني القادم بلقاء يجمع الوحدات بكامل نجومه مع فريق نادي شباب السموع على استاد دورا الدولي .

وقدم فادي لافي، الكثير لمنتخباتنا الوطنية وأنديتنا المحلية والتي كان أخرها نادي شباب السموع الذي ختم لافي معه مشوارا حافلا مع الساحرة المستديرة، فجاء قرار إقامة اللقاء بين فريقين كبيرين مثلهما النجم فادي لافي.

ويعتبر فادي من أبرز نجوم ورموز كرة القدم الفلسطينية ابن مخيم قلنديا ، ومنه بدأ مشواره الكروي نحو العالمية، من قلنديا لهلال العاصمة والوحدات والفيصلي وشباب الاردن ، ونجم نجوم منتخبنا الوطني الفلسطيني والرفاع البحريني وأندية كثيرة برز فيها لاعبا ونجما ومدربا ومنها بلاطة والسموع.

وسيصل وفد نادي الوحدات الاردني للاراضي الفلسطينية يوم الخميس 15 تشرين الثاني المقبل ، برئاسة رئيس النادي يوسف الصقور، وعدد من أعضاء مجلس الادارة استعدادا للمباراة.

فادي لافي في سطور:

فادي لافي ابو لطيفة- مواليد المملكة العربية السعودية في شهر آذار 1979، كانت بداية اللاعب في نادي مركز شباب مخيم قلنديا قبل الانتقال إلى نادي هلال القدس ثم توجه للأردن وبرز بشكل ملفت مع فريق نادي الوحدات العام 2001 عندما احترف لأول مرة مع فريق أردني قادما من هلال القدس، واستطاع لفت الأنظار إليه عندما تألق في الدوري وظفر عن جدارة واستحقاق بلقب هداف الدوري، ما جعله محط أنظار الأندية التي تنافست على التعاقد معه، وكانت محطته التالية مع النادي الفيصلي، قبل أن ينتقل للاحتراف في صفوف نادي شباب الأردن ، وأصبح يعد واحدا من أفضل الـمحترفين في الـملاعب الأردنية بقيادته لفريقه إلى الصعود لـمصاف أندية الدرجة الـممتازة ولم يكتف بذلك بل احرز مع ناديه لقب الدوري الأردني الممتاز متفوقا على اعرق الأندية الوحدات والفيصلي ومسجلا لمعظم الأهداف .

أحرز مع المنتخب الوطني الفلسطيني المركز الثالث والميدالية البرونزية في الدورة العربية في بالعام 1999، ومن ينسى تمريرته الرائعة جدا لزياد الكرد والتي أحرز منها الكرد هدف التعادل في مرمى سوريا وذلك ما منح "الفدائي الفلسطيني" المركز الثالث وقتها .

#فادي لافي

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