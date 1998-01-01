تيسير خالد : نتنياهو يشرح صفقة القرن الاميركية على طريقته العنصرية الخاصة

رام الله / سما /

علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على الخطاب الي القاه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في مؤتمر الجاليات اليهودية الأميركية فكتب يقول :

ما أوقح قادة اسرائيل حين يتشبهون بغيرهم في التصرف بحقوق الشعوب على الطريقة الاستعمارية القديمة . ففي لغة عنصرية استعلائية قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب له في مؤتمر الجاليات اليهودية الأمريكية المنعقد في مدينة تل أبيب إن الحل الأفضل للنزاع مع الفلسطينيين ، هو منحهم القدرة على حكم أنفسهم بأقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي ، دون أن يستطيعوا تهديد أمن إسرائيل.

وأضاف : هذا كرم غير مسبوق من بنيامين نتنياهو ، فكيان فلسطيني أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي هو الانسب ليس للفلسطينيين بل لإسرائيل ، لأنه يمكنها وفقا لحكام تل أبيب من الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية وما يتبع ذلك من توظيف لسيطرتها الامنية على الضفة للتوسع في نشاطات اسرائيل الاستيطانية . وزيادة في الوقاحة وبصلف شديد تابع الرجل خطابه في ذلك المؤتمر مستهزئا : يمكن تقييم الكيان الفلسطيني الذي سينشأ حينها بما تشاؤون ، دولة ناقص ، حكم ذاتي زائد ، حكم ذاتي زائد زائد . نتنياهو لم يشرح لنا طبعا موقع الأطماع الاستيطانية لدولته في مثل هذا الكرم غير المسبوق على الطريقة الاستعمارية القديمة .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : يبدو ان نتنياهو كان يقدم في للمشاركين في مؤتمر المنظمات اليهودية الاميركية شرحا موجزا لصفقة القرن الاميركية ، دون أن يدرك أن الحلول الاحادية التي يحاول بالتنسيق مع الادارة الاميركية فرضها على الشعب الفلسطيني لا تملك الحد الأدنى من مقومات النجاح ، ولا تجد وطنيا فلسطينيا واحدا يمكن أن يقبل بها .