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الاحتلال يخطر بوقف العمل في بركسات بالأغوار

الخميس 25 أكتوبر 2018 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بوقف العمل في خيام، وبركسات لتربية الماشية، في خربة "ذراع عواد"، في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل حتى التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل في عدد من الخيام والبركسات؛ بحجة أنها غير مرخصة.

ويسكن في هذه المنطقة عدد من العائلات التي يرتحل بعضها في أوقات مختلفة من العام، وتعتمد في حياتها على تربية المواشي.

يذكر أن الاحتلال يخطر بشكل دوري العائلات الفلسطينية في الأغوار، تحت ذرائع واهية، ما بين وقف العمل، والاخلاء، والهدم؛ رغم سعيها المتواصل للحصول على تراخيص بناء من محكمة الاحتلال لمنشآتهم في الأغوار، ولكنها تتعمد المماطلة.

#الاحتلال

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