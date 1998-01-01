ليبرمان: سأواصل استنفاد كل الخيارات قبل اي حرب حتى لا يقال انني اجر البلاد الى حروب لكن ..

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صباح الخميس، إن حماس لا تقف وراء الصاروخ الذي أطلق الليلة الماضية من قطاع غزة، نحو مجمع الاستيطاني "أشكول".

وأشار ليبرمان، بحسب وسائل إعلام عبرية،الى بأنه "سيواصل استنفاد كل الخيارات قبل اي مواجهة، حتى لا يقال انني اجر البلاد الى حروب".

واضاف "لا مفر من مواجهة مع حماس، لانها تريد رفع الحصار عن قطاع غزة بالقوة" موضحا "الجيش ملتزم بتقليب كل حجر في غزة قبل أن نصل إلى مواجهة شاملة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن "الردع لا زال موجودا على حدود غزة"، مدعيًا بأن حماس "مرعوبة".

وأضاف: لم يكن من المفترض اطلاق صاروخ القبة الليلة لأن الصاروخ كان متجها إلى منطقة خالية، ويجري التحقيق في اسباب انطلاق الصاروخ بشكل ذاتي وفشله في التصدي له".