جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس لا تقف وراء الصاروخ الذي اطلق الليلة

ليبرمان: سأواصل استنفاد كل الخيارات قبل اي حرب حتى لا يقال انني اجر البلاد الى حروب لكن ..

الخميس 25 أكتوبر 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: سأواصل استنفاد كل الخيارات قبل اي حرب حتى لا يقال انني اجر البلاد الى حروب لكن ..



القدس المحتلة / سما /

 قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صباح الخميس، إن حماس لا تقف وراء الصاروخ الذي أطلق الليلة الماضية من قطاع غزة، نحو مجمع الاستيطاني "أشكول".

وأشار ليبرمان، بحسب وسائل إعلام عبرية،الى بأنه "سيواصل استنفاد كل الخيارات قبل اي مواجهة، حتى لا يقال انني اجر البلاد الى حروب".

واضاف "لا مفر من مواجهة مع حماس، لانها تريد رفع الحصار عن قطاع غزة بالقوة" موضحا "الجيش ملتزم بتقليب كل حجر في غزة قبل أن نصل إلى مواجهة شاملة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن "الردع لا زال موجودا على حدود غزة"، مدعيًا بأن حماس "مرعوبة".

وأضاف: لم يكن من المفترض اطلاق صاروخ القبة الليلة لأن الصاروخ كان متجها إلى منطقة خالية، ويجري التحقيق في اسباب انطلاق الصاروخ بشكل ذاتي وفشله في التصدي له".

#ليبرمان #حماس #غزة

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس - ارشيف

سيدي الرئيس : يقطعون راتبي منذ 9 سنوات وكل ذنبي انني ملتزم معك وبشرعيتك

عباس ترامب نتنياهو - ارشيف

فريدمان في نيويورك تايمز: الاسرائيليون والفلسطينيون يقتربون من هذه الخيارات

عريقات

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

الرئيس عباس

الرئيس عباس: الخيارات “معقدة” والقوة التي تقابلنا “غاشمة” والمواجهة غير منصفة

طقس

رغم الشتاء.. موجة حر تضرب البلاد الاسبوع القادم و يصبح الجو "صيف حار بامتياز "

حماس ترد على ليبرمان

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية

3 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلاف والقبة الحديدية تعترض احدها

الية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية مع البنوك الاسرائيلية

أردوغان بتصعيد جديد يهدد "جميع المتورطين" بمقتل خاشقجي

وصول الوفد المصري الى غزة عبر معبر بيت حانون يرأسه اللواء أحمد عبدالخالق

محمد بن سلمان: حادث جمال خاشقجي "بشع وغير مبرر"

البرلمان الأوروبي يصوت ضد خفض المساعدات ويدعو لدعم إضافي للاونروا

الأخبار الرئيسية

كتلة فتح البرلمانية تبحث في رام الله قانون الضمان وحل التشريعي

نتنياهو

نتنياهو : لولانا، لأطاحت حماس بأبي مازن في غضون دقيقتين

حرب

خبراء اسرائيليون : تل ابيب تفضل الأمر الواقع بغزة بديلا عن الحرب أو التهدئة

قصف- ارشيف

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الرئاسة- ارشيف

الرئاسة: الحكومة الإسرائيلية مصرة على تدمير "فرص السلام"