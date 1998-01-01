منتخب ألعاب القوى يواصل استعداداته للمشاركات الخارجية

غزة / سما /

واصل المنتخب الوطني لألعاب القوى لمختلف الفئات العمرية لكلا الجنسين, تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة محليا وعربيا وإقليميا ودوليا على مضمار ملعب اليرموك بغزة.

وانطلقت التدريبات بمشاركة 20 لاعب ولاعبة لمسابقات المضمار لجميع المسافات، و5 لاعبين رمي الرمح ودفع الجلة، بحضور تامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى المركزي، وماجد أبو مراحيل رئيس اللجنة الفنية، وأحمد عبد الهادي رئيس لجنة المسابقات، وسناء بخيت رئيس لجنة المرأة.

ويشرف على التدريبات نخبة من المدربين المميزين، موزعين حسب الفئات العمرية المختلفة وهم على الشكل التالي:

- فئة الرجال (نادر المصري، ومحمود يوسف، إبراهيم أبو حصيرة).

- فئة الشباب "تحت 17 عاما" (سامي النتيل، وعبد السلام الدبجي).

- فئة ناشئين "تحت 15 عاما" (دياب المصري، وعبد الله أبو نصير).

- فئة فتيات "تحت 15 عاما" ( نور أبو ندي، وإبراهيم أبو حصيرة).

- رمي الرمح ودفع الجلة (إبراهيم سويلم، وعبد الرؤوف الغلاييني).

وقال العبسي إن تدريبات المنتخب الوطني لألعاب القوى تأتي ضمن الاستراتيجية الموحدة للاتحاد برئاسة الدكتور مازن الخطيب بين المحافظات الجنوبية والشمالية والشتات من أجل الاستعداد المميز للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح أن لاعبي المنتخب الوطني سيخضعون لتدريبات مكثفة خلال الفترة المقبلة, من أجل الاستعداد الجيد لخوض المنافسات الخارجية، وتحقيق الأرقام والأزمنة الجيدة.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب للفئات المختلفة يستعدون للمشاركات الخارجية في البطولة العربية بدءا من سباق اختراق الضاحية بالأردن في الخامس من يناير المقبل، وبطولة غرب آسيا في الخامس عشر من فبراير بفلسطين، وبطولة آسيا للشباب في الخامس عشر من مارس بهونغ كونغ، وبطولة آسيا للرجال في العشرين من أبريل في قطر، وبطولة العالم في سبتمبر المقبل بقطر.

بدوره, قال أبو مراحيل إن تدريبات لاعبي المنتخب تجرى حسب الخطة الموضوعة للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وأكد أن الاتحاد لن يدخر جهدا في توفير كافة الإمكانيات, من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا وفينا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.