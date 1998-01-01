الإحصاء: استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية استقراراً خلال شهر أيلول الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية على 105.79 (سنة الأساس 2013 = 100).

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير صدر عنه بهذا الخصوص، اليوم الخميس، أن أسعار مجموعة استئجار المعدات سجلت انخفاضا مقداره 0.69% على مستوى المجموعات الرئيسية، كما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.11%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.25% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وحسب ما ورد في تقرير الإحصاء: سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بشهر آب 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.72 مقارنة بـ 105.69 خلال شهر آب 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.25%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.64%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بشهر آب 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.46 مقارنة بـ 105.52 خلال شهر آب 2018 (سنة الأساس 2013 = 100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.35%، كما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.10% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بشهر آب 2018، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.95 مقارنة بـــ 110.05 خلال شهر آب 2018 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.30%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.20%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار تكاليف تشغيل معدات وصيانة استقراراً خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفا نسبته 0.02% خلال الشهر أيلول المرصود، مقارنة بشهر آب 2018، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.84 مقارنة بـــ 113.82 خلال شهر آب 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.64 مقارنة بـــــ 115.59 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.88، مقارنة بــــ 109.92 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.43 مقارنة بـــــ 109.44 خلال شهر آب 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010 = 100).