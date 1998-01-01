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الاحتلال يعتقل مسؤولين بالسلطة من القدس بزعم اختطاف مواطن مقدسي

الخميس 25 أكتوبر 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مسؤولين بالسلطة من القدس بزعم اختطاف مواطن مقدسي



القدس المحتلة/سما/

كشفت "القناة السابعة العبرية"، صباح اليوم الخميس، عن قيام الشرطة الإسرائيلية، باعتقال مسؤولين بالسلطة الفلسطينية قبل عدة أيام، من مدينة القدس، بزعم اختطافهم مواطن من المدينة.

وقالت القناة العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت محافظ القدس بالسلطة، ومسؤول مخابرات السلطة بالقدس، بزعم قيامها باختطاف مواطن فلسطيني، حاصل على الجنسية الأمريكية، قام ببيع أرض "عقبة درويش" لليهود في العام 2016.

ووفقاً للقناة العبرية، زعمت عائلة جودة، عائلة المواطن المختطف أن ابنها تم اختطافه لأغراض أخرى، وأن السلطة هي التي تقوم ببيع الأراضي والمنازل لليهود بمدينة القدس.

 

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