جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قائد الجيش الأذربيجاني يزور إسرائيل

الخميس 25 أكتوبر 2018 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الجيش الأذربيجاني يزور إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

وصل إلى إسرائيل يوم أمس الأربعاء، رئيس أركان القوات المسلحة الأذربيجانية الجنرال نجم الدين صادِقوف في أول زيارة من نوعها بهدف توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

وسوف يجتمع الجنرال صادقوف خلال زيارته مع نظيره الإسرائيلي الجنرال جادي أيزنكوت وضباط كبار في جيش الاحتلال، كما يتفقد وحدات عسكرية مختلفة، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلي.

وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات العسكرية ودفع صفقات أمنية بين البلدين إلى الأمام.

يشار إلى أن إسرائيل باعت لأذربيجان على مدى العقد الأخير وسائل قتالية بمئات ملايين الدولارات، بما في ذلك طائرات مسيّرة.

وبحسب مصادر غربية، فإن العلاقات العسكرية بين أذربيجان وإسرائيل تعززت في الأونة الأخيرة؛ نظرًا لموقع أذربيجان الاستراتيجي وحدودها الواسعة مع إيران.

أخبار ذات صلة

ابنة أخت قائد فلسطيني تدافع عن إسرائيل وتحيي علمها (فيديو)

يحيى السنوار وهنية

لهذه الأسباب باتت إسرائيل تعد للعشرة بعد انتخاب قائد حماس الجديد

يحيى السنوار

تعرف على قائد حماس الجديد بغزة .. "يحيى السنوار" الرجل المشهور بصلابته في مواجهة إسرائيل

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

القسام

استشهاد قائد قسامي متاثرا بجراحه اثر انفجار عرضي برفح

مقاتل بسرايا القدس

صور.. قائد وحدة القنص بالسرايا: مقاتلونا ينتظرون برقية التنفيذ

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية

الية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية مع البنوك الاسرائيلية

أردوغان بتصعيد جديد يهدد "جميع المتورطين" بمقتل خاشقجي

وصول الوفد المصري الى غزة عبر معبر بيت حانون يرأسه اللواء أحمد عبدالخالق

محمد بن سلمان: حادث جمال خاشقجي "بشع وغير مبرر"

البرلمان الأوروبي يصوت ضد خفض المساعدات ويدعو لدعم إضافي للاونروا

واشنطن بوست تؤكد : مديرة CIA استمعت للتسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو : لولانا، لأطاحت حماس بأبي مازن في غضون دقيقتين

حرب

خبراء اسرائيليون : تل ابيب تفضل الأمر الواقع بغزة بديلا عن الحرب أو التهدئة

قصف- ارشيف

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الاعلام العبري: 3 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلافوالقبة الحديدية تعترض احدها

الرئاسة- ارشيف

الرئاسة: الحكومة الإسرائيلية مصرة على تدمير "فرص السلام"