قائد الجيش الأذربيجاني يزور إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

وصل إلى إسرائيل يوم أمس الأربعاء، رئيس أركان القوات المسلحة الأذربيجانية الجنرال نجم الدين صادِقوف في أول زيارة من نوعها بهدف توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

وسوف يجتمع الجنرال صادقوف خلال زيارته مع نظيره الإسرائيلي الجنرال جادي أيزنكوت وضباط كبار في جيش الاحتلال، كما يتفقد وحدات عسكرية مختلفة، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلي.

وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات العسكرية ودفع صفقات أمنية بين البلدين إلى الأمام.

يشار إلى أن إسرائيل باعت لأذربيجان على مدى العقد الأخير وسائل قتالية بمئات ملايين الدولارات، بما في ذلك طائرات مسيّرة.

وبحسب مصادر غربية، فإن العلاقات العسكرية بين أذربيجان وإسرائيل تعززت في الأونة الأخيرة؛ نظرًا لموقع أذربيجان الاستراتيجي وحدودها الواسعة مع إيران.