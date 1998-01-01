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قائد المنطقة الجنوبية : نلاحظ جهوداً من حماس لإعادة الهدوء

الخميس 25 أكتوبر 2018 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد المنطقة الجنوبية : نلاحظ جهوداً من حماس لإعادة الهدوء



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "كان الإسرائيلي" أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال "هرتسي هليفي"، اجتمع اليوم مع رؤساء السلطات المحلية في المناطق القريبة من قطاع غزة.

ووفقاً للموقع الإسرائيلي فإن "هليفي" قال لهم "هدف الجيش هو استرجاع الهدوء والعودة الى الوضع الذي كان سائداً قبل الثلاثين من شهر مارس آذار الماضي، حينما بدأت التظاهرات قرب السياج الأمني.

وأضاف أنه ميدانياً يمكن ملاحظة بذل حماس جهوداً لإعادة الهدوء عند السياج، إلا أنها مع ذلك لا تمنع التظاهرات كلياً، رغبة منها في التوضيح أن "إسرائيل" لا تسيطر على حماس.

وأكد "هليفي" بوجود تعليمات واضحة بإطلاق النار صوب كل من يجتاز السياج الأمني، وأن المساعدات الإنسانية لغزة ستساهم في خفض مستوى العنف على امتداد السياج.

#الاحتلال #حماس #حدود غزة

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