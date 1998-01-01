قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم الخميس، طالعت عددًا من المواطنين، وتركزت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية فإنّ جنود الاحتلال اعتقلوا 4 مواطنين على الاقل من مدينة نابلس، وهم: الشاب كريم المصري من منزله في شارع ابن رشد بمدينة نابلس، وكذلك الأسير المحرر مروان القرعاوي من منزله قرب مسجد فتوح في شارع القدس، والشاب مجاهد طبنجة من منزله في خلة العامود، والشاب معتصم مجدي الرفاعي من منزله في حيّ رفيديا.

وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقيْن إبراهيم وعدي محمد خليل زماعرة من منزلهما في مدينة حلحول شمال الخليل

كما اقتحم جنود الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مناطق بيتونيا والطيرة وعين مصباح والمصايف في مدينة رام الله.

وقال شهود عيان إنّ الجنود أطلقوا قنابل الصوت خلال مواجهات مع الشبان.