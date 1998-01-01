المنخفض الجوي الأول في الموسم يبدأ اليوم

رام الله / سما /

قال الراصد الجوي داوود الطروة أن فلسطين والمنطقة ستتأثر اليوم الخميس بالمنخفض الجوي الأول خلال الموسم المطري الحالي متوقعاً تساقط الأمطار فوق كافة المناطق.





وأضاف الطروة أن الأمطار ستسقط اليوم على دفعتين الأولى ستكون خلال ساعات النهار، حيث ستبدأ الأمطار على بعض المناطق صباحاً لتشمل مناطق واسعة ظهراً ، وتكون رعدية غزيرة أحياناً، ومصحوبة بهبات قوية من الرياح لتضعف الأمطار بعد العصر.





أما الدفعة الثانية فستكون خلال ساعات الليل، حيث ستعبر البلاد جبهة هوائية باردة يتجدد معها تساقط الأمطار التي تكون غزيرة على فترات فوق كافة المناطق، وتستمر الأمطار حتى ساعات صباح يوم الجمعة لتضعف الفعالية الجوية تدريجيا بعد ذلك مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق، وتوقع الطروة أن تسقط كميات جيدة من الأمطار بالنسبة لهذا الوقت من العام.

