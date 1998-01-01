الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

غزة/سما/

شن الطيران الحربي الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة، في أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر اعلامية، إن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت صاروخين تجاه موقع القادسية التابعة للمقاومة غرب خانيونس، وموقع شهداء القسام جنوب القطاع، و سمع دوي انفجارهما بقوة في أرجاء المدينتين، ولاحقًا، قصفت طائرات الاحتلال موقع اللواء التابع لكتائب القسام في شمال قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

في سياق متصل، ذكرت وسائل اعلام عبرية اليوم الخميس ان ثلاثة صواريخ اطلقت من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة مساء الاربعاء مشيرة الى ان صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة في النقب فيما اعترضت القبة الحديدية صاروخا ثالثا دون اصابات او اضرار.

وقال شهود عيان في مستوطنات الغلاف ان اصوات انفجارات متتالية سمعت في منطقة مستوطنات "اشكول" وغلاف غزة مساءالاربعاء. وقالت مصادر عبرية ان صفارات الانذار دوت في منطقة النقب واشكول ومرحابيم مشيرة الى ان قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي توجهت الى المكان.