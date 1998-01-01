جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الخميس 25 أكتوبر 2018 03:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة



غزة/سما/

شن الطيران الحربي الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة، في أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر اعلامية، إن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت صاروخين تجاه موقع القادسية التابعة للمقاومة غرب خانيونس، وموقع شهداء القسام جنوب القطاع، و سمع دوي انفجارهما بقوة في أرجاء المدينتين، ولاحقًا، قصفت طائرات الاحتلال موقع اللواء التابع لكتائب القسام في شمال قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

في سياق متصل، ذكرت وسائل اعلام عبرية اليوم الخميس ان ثلاثة صواريخ اطلقت من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة مساء الاربعاء مشيرة الى ان صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة في النقب فيما اعترضت القبة الحديدية صاروخا ثالثا دون اصابات او اضرار.

وقال شهود عيان في مستوطنات الغلاف ان اصوات انفجارات متتالية سمعت في منطقة مستوطنات "اشكول" وغلاف غزة مساءالاربعاء. وقالت مصادر عبرية ان صفارات الانذار دوت في منطقة النقب واشكول ومرحابيم مشيرة الى ان قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي توجهت الى المكان.

أخبار ذات صلة

قصف حانيونس فجرا - غزة

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف موقعا للقسام غرب خانيونس فجرا

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال الاسرائيلي يقصف نقطة طبية في خزاعة جنوب قطاع غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا عدة أهداف متفرقة في قطاع غزة دون اصابات

قصف -ارشيفية

الاحتلال يقصف ثلاثة مواقع في قطاع غزة

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف فجر اليوم قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ

قصف مدفعي - ارشيف

الاحتلال يقصف نقطة رصد للمقاومة شمال قطاع غزة بعدد من القذائف

الأكثر قراءة اليوم

عمّ الطفل هو القاتل .. كشف ملابسات جريمة قلقيلية

ترامب : بن سلمان متورط في مقتل خاشقجي

أردوغان بتصعيد جديد يهدد "جميع المتورطين" بمقتل خاشقجي

الية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية مع البنوك الاسرائيلية

الوفد الأمني المصري يتحرك بين غزة ورام الله وتل أبيب لتثبيت «التهدئة»

وصول الوفد المصري الى غزة عبر معبر بيت حانون يرأسه اللواء أحمد عبدالخالق

هجوم لاذع على ليبرمان عقب قرار ضخ الوقود القطري لغزة

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري: 3 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلافوالقبة الحديدية تعترض احدها

الرئاسة- ارشيف

الرئاسة: الحكومة الإسرائيلية مصرة على تدمير "فرص السلام"

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية

الاف العمال يتظاهرون في الخليل ضد قانون الضمان الاجتماعي ويطالبون بإقالة الحمد الله

البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يصوت ضد خفض المساعدات ويدعو لدعم إضافي للاونروا