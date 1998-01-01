الحمد الله يبحث مع المبعوث النرويجي لعملية السلام اخر المستجدات

رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.

وبحث رئيس الوزراء مع المبعوث النرويجي اخر المستجدات السياسية، واطلعه على انتهاكات الاحتلال، والتي كان اخرها قتل الشاب محمد بشارات في بلدة طمون، إضافة الى محاولاته ترحيل أهالي الخان الأحمر لصالح الاستيطان، ومساعي اسرائيل لاقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.

وبحث الحمد الله مع فنيسلاند نتائج لجنة المانحين التي عقدت في نيويورك الشهر الماضي، داعيا الدول المانحة الى زيادة مساعداتها لفلسطين في ظل انخفاض الدعم الخارجي بنسبة 70%.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وإلزام إسرائيل بوقف جرائمها التي ترتكبها بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته، واحترام القانون الدولي والإنساني.

وثمن الحمد الله الدعم النرويجي لفلسطين، ودورها الهام في ترأسها للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.