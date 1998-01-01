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اسرائيل تستولي على آلاف الدونمات لتوسيع شارع "60" مابين القدس والخليل

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تستولي على آلاف الدونمات لتوسيع شارع "60" مابين القدس والخليل



القدس المحتلة / سما /

 صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، على توسيع الشارع الالتفافي "رقم 60" الواصل ما بين القدس والخليل.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة، بأن وزير المواصلات "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس أعطى أوامره بالشروع بتوسيع الشارع وفق مخطط يسمى "التفاف العروب" من خلال أربعة مسالك، ما سيؤدي الى سلب آلاف الدونمات من أراضي الخضر، وبيت جالا  والمعصرة في محافظة بيت لحم، وبيت أمر في شمال الخليل، بعرض سيصل إلى حوالي 100 متر.

وأكد بريجية "ان هذا القرار يأتي في إطار بسط نفوذ الاحتلال على محافظة بيت لحم، كونها كما يدعون جزءا لا يتجزأ من القدس الكبرى".

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