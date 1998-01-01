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محمد بن سلمان: حادث جمال خاشقجي "بشع وغير مبرر"

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان: حادث جمال خاشقجي "بشع وغير مبرر"



وكالات/سما/

 قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار اليوم الأربعاء، إن حادث جمال خاشقجي مؤلم لجميع السعوديين ولكل إنسان.

واعتبر أنه حادث بشع وغير مبرر، وأن المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع.

وأضاف أن التعاون بين السعودية وتركيا عمل مميز، وأن هناك الكثير يحاول استغلال الظرف.

وقال: لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية طالما هناك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد بن سلمان، أن قطر لديها اقتصاد قوي وستكون، مثل باقي دول منطقة الخليج، مختلفة تماما بعد 5 سنوات.

وأعرب بن سلمان، خلال مشاركته في جلسة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده أن "أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط".

وتجمع الجلسة ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.

وتواصلت اليوم الأربعاء فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات.

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