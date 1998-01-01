حماس تنعى الشهيد بشارات وتؤكد تمسكها بخيار المقاومة

غزة/سما/

نعت حركة "حماس" الشهيد محمد محمود بشارات، والذي ارتقى فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنها تحتسب عند الله الشهيد المقدام: محمد محمود بشارات من بلدة طمون في محافظة طوباس، والذي ارتقى بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم.

ونبهت أن دماء الشهيد تأتي لتؤكد أن شعبنا ماضٍ في مسيرة المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ويمتلك إرادة حديدية يواجه بها انتهاكات الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا.

ولفتت حركة حماس إلى أن الاحتلال لن يجد من شعبنا إلا مزيدًا من التمسك في المقاومة كخيار للتحرر من الاحتلال ومشروعه.