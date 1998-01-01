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أردوغان: سنكشف الجهة التي أمرت بقتل خاشقجي وسنحاسبها

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: سنكشف الجهة التي أمرت بقتل خاشقجي وسنحاسبها



وكالات/سما/

 تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالكشف عن الطرف الذي أعطى الأمر بتنفيذ عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مشاركته في ندوة دولية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "سنواصل التحقيق في جريمة خاشقجي إلى أن نكشف الفاعلين والجهة التي أمرت بهذه الجريمة، لن نسمح بإفلات هؤلاء من العدالة".

واعتبر أردوغان أن تركيا استطاعت إظهار سياستها الخارجية المبنية على "مراعاة القيم الوجدانية والإنسانية واحترام القانون"، من خلال التعامل مع قضية مقتل خاشقجي.

وفي غضون ذلك، أكد الرئيس التركي أن بلاده ستعلن للرأي العام العالمي فورا عن أدلة جديدة يتم التوصل إليها حول مقتل الصحفي السعودي.

وأوضح أردوغان أن التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنته بعد، وأن بلاده تقوم بالتفتيش وجمع الأدلة، مضيفا أن العالم يتابع القضية عن كثب.

وأردف قائلا: "تعاملنا مع القضية بدقة بالغة تليق بتركيا، ونبذل جهودا مضاعفة لكشف تفاصيل الجريمة استنادا إلى الأدلة المتوفرة لدينا، ودون توجيه أصابع الاتهام لأحد، لكننا لم نتغاض عن الدعاية السوداء التي يتم إنتاجها في مراكز معينة بهدف طمس الحقيقة".

وذكر الرئيس التركي أن الدقة والشفافية التي أظهرتها بلاده في قضية مقتل خاشقجي حظيت بتقدير أسرة المغدور والمجتمع الدولي بأسره.

روسيا اليوم

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