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كهرباء غزة: تحسن على جدول توزيع الكهرباء بداية من الليلة

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة: تحسن على جدول توزيع الكهرباء بداية من الليلة



غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة عن تلقيها بلاغا من قبل سلطة الطاقة بتشغيل أحد المولدات الإضافية  مساء اليوم الأربعاء في محطة التوليد.

وأضافت الشركة في بيان لها  أن "تحميل الخطوط من المحطة سيبدأ تدريجيا بعد الساعة السادسة من مساء اليوم".

وبشأن الجدول، ذكر البيان أنه سيتضح يوم غد الخميس، مبينا أنه "يعتمد على كمية الكهرباء التي سيتم استلامها من المحطة".

وتوقعت الشركة أن يشهد تحسن على جدول التوزيع هذه الليلة في محافظات غزة.

يذكر أن الجدول المعمول به حاليا في محافظات قطاع غزة هو 16 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل.

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