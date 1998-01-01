لجنة المتابعة تدعو الكنائس لعدم السماح للاحتلال بالتدخل بشؤون كنيسة القيامة من خلال الخلافات الداخلية

رام الله/سما/

دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، عن اعتداء جنود الاحتلال الوحشي على عدد من الرهبان الأقباط، في باحة كنيسة القيامة صباح اليوم الأربعاء، واعتقال أحد الرهبان، فيما يبدو تدخل خطير للاحتلال في شؤون كنيسة القيامة.

وكان جنود الاحتلال قد هاجموا واعتدوا على وقفة احتجاجية، لرهبان بطريركية الكنيسة القبطية، في كنيسة القيامة، على رفض الاحتلال السماح للأقباط باجراء ترميمات في الكنيسة القبطية، في داخل كنيسة القيامة. وفي المقابل، أتاح الاحتلال لعمال بلديته في القدس المحتلة، بإجراء ترميمات لصالح الأحباش، رغم وجود نزاع طويل الأمد بين الكنيسة القبطية وكنيسة الأحباش، حول هذا الجزء من المبنى العام لكنيسة القيامة.

وقد هاجم جنود الاحتلال واعتدوا بالضرب المبرح على عدد من الرهبان. وانتشر شريط في وسائل الإعلام، يظهر فيه عدد من الجنود ينهالون بالضرب على أحد الرهبان، ويخضعونه أرضا، ثم اعتقلوه بالقوة، من أمام الكنيسة.

وأكدت لجنة المتابعة، على أن الخلافات بين بعض الطوائف حول التواجد في كنيسة القيامة، هو شأن داخلي يجب أن يتم حله بين قيادات تلك الطوائف، بروح التفاهم، ووفق تعاليم المحبة التي ينص عليها الدين المسيحي. وفي ذات الوقت، لا يوجد أي شرعية بأي شكل من الأشكال للاحتلال الإسرائيلي بكافة أذرعه من بلدية احتلال وحكومة احتلال، بالتدخل بهذه الخلافات.

ودعت مختلف الطوائف المسيحية، الى التمسك بدرجة عالية من المسؤولية، وعدم السماح للاحتلال بأن يتسرب الى شؤون الكنيسة، من خلال الخلافات الظاهرة بين الطوائف، فهذا الاحتلال الذي لا يكف عن محاولاته للاستيلاء على الأوقاف المسيحية، كما هو الحال في الأوقاف الإسلامية، من خلال قنوات ووسائل لا شرعية لها إطلاقاً.

وبيّنت أن آخر مساعي الاحتلال، هي محاولة وزيرة القضاء أييليت شكيد، لإعادة قانون نهب الأوقاف الى السطح، وهو الذي يجيز للاحتلال مصادرة أراض وعقارات تابعة للكنائس في القدس، في حال تم بيعها لجهة، ليست حكومة الاحتلال طرف فيها؛ وهذا إلى جانب موقف "المتابعة" الراسخ، والرافض لأي تفريط بالأوقاف المسيحية والإسلامية، فالهيئات الدينية مؤتمنة على تلك الأوقاف، وليست صاحبة أملاك للإتجار بها.

هذا وستعلن لجنة المتابعة في الأيام المقبلة، عن تشكيل الهيئة الوطنية للدفاع عن الأوقاف الإسلامية والمسيحية.