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لاستكمال جهود المصالحة

في مكتب قائد حماس ..الشروع باجتماع الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
في مكتب قائد حماس ..الشروع باجتماع الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية



غزة/سما/

بدأ اجتماع الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة  لاستكمال جهود كسر الحصار والمصالحة .

كما التقى الوفد الأمني المصري ظهر اليوم الأربعاء، برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية وعددا من قيادات الحركة.

ويضم الوفد الذي وصل عبر حاجز بيت حانون (ايرز) كلاً من اللواء أحمد عبد الخالق والعميد همام أبو زيد.

وكان الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة الاثنين الماضي بعد زيارة مفاجئة استغرقت عدّة ساعات، التقى خلالها برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية.

والتقى الوفد قيادة حركة فتح، الأسبوع الماضي، ممثلة بأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، ومحمد اشتية، وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومدير العلاقات الدولية في جهاز المخابرات ناصر عدوي.

وتبحث الفصائل الفلسطينية، منذ نحو عدة أشهر مع السلطات المصرية، إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية وجهود مباحثات كسر الحصار عن قطاع عزة.

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