حرائق في غلاف غزة جراء سقوط بالونات حارقة

القدس المحتلة / سما /

سقطت بالونات حارقة صباح اليوم الأربعاء، في عدة مناطق بمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأفادت قناة "كان" العبرية باندلاع حريق كبير اندلع في الأشواك قرب الدفيئات الزراعية في موشاف "نتيف هعتسرا" بعد سقوط بالون حارق.

ونوهت القناة أن رجال الإطفاء يعملون على السيطرة على النيران.

كما أعلنت عن اندلاع حريق في منطقة وادي شكما بالنقب الشمالي جراء سقوط بالون حارق.

ولفت موقع 0404 العبري إلى سقوط بالون مزود بمتفجرات في منطقة غان يفنه حدث انفجار نتيجة سقوطه، فيما سقط آخر دون انفجار.

وأوضح الموقع أنه لم تقع إصابات جراء الانفجار وتم استدعاء شرطة المتفجرات إلى المكان.

وفي الشأن ذاته، ذكرت القناة 14 العبرية أنه تم العثور على متفجرات في منطقة مفتوحة في حي جفعات هابراهيم في عسقلان.

ولم تحدث إصابات أو أضرار والشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، وفق القناة.