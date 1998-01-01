"دليفري طائر" بحلول عام 2021

وكالات / سما /

تخطط شركة أوبر الأمريكية إطلاق خدمة توصيل الطعام إلى المنازل باستخدام طائرات بدون طيار، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن أوبر تسعى إلى إطلاق الخدمة الجديدة عام 2021، بناء على جدول زمني طموح قد يواجه العديد من التحديات التقنية والعقبات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وتبحث الشركة، التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا لها، عن مسؤول تنفيذي في مجال العمليات، يمكنه المساعدة في مشروعها الجديد، ووضع نماذج تجريبية له بحلول العام المقبل.

وتعتمد أوبر في التخطيط لإطلاق خدمتها الجديدة على النجاح الكبير الذي حققته في مجال النقل عبر تطبيقها الذكي الذي يستخدم اليوم على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.

وهي تسابق الزمن من أجل تشغيل خدمة توصيل الطعام باستخدام طائرات، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات في الأسواق.