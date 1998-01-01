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سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع ثلاث شركات خاصة لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الأربعاء، في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرات تفاهم مع ثلاث شركات من القطاع الخاص لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد.

وستستفيد تلك الشركات من هذا النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات? وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

حيث تم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية محمد مسروجي? ورئيس مجلس إدارة شركة الجبريني لمنتجات الألبان جهاد الجبريني? ورئيس مجلس إدارة مؤسسة فجر القدس للقروض والشؤون المالية محمود زحايكة.

وأكد الشوا أن سلطة النقد تسعى إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد? من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها? وذلك بهدف تعزيز مكانة تلك الشركات وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وأن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.

وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاماً بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن تلك الشركات، من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بالاقتراض أو بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.

من جهتهم أشاد رؤساء مجلس إدارة الشركات الخاصة الموقعون على مذكرة التفاهم بجهود سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.

#سلطة النقد

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