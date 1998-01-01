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الاونروا: سنستمر في تقديم خدماتنا للاجئين في القدس المحتلة

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا: سنستمر في تقديم خدماتنا للاجئين في القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع، إن الوكالة ستستمر في عملها وتقديم خدماتها للاجئين في القدس المحتلة ومخيماتها وضواحيها، كبقية كافة مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين، رغم محاولات سلطات الاحتلال إنهاء عمل الوكالة في المدينة المحتلة.

 واوضح مشعشع لاذاعة صوت فلسطين تعقيبا على اقتحام رئيس بلدية الاحتلال نير بركات أمس مخيم شعفاط وتهديده بإنهاء خدمات الوكالة في المدينة، واستبدالها بخدمات بلدية الاحتلال، اوضح أن 120 ألف لاجيء فلسطيني موجودون في القدس وضواحيها ويتلقون خدمات من وكالة الأونروا، مشددا على أن كل محاولات الاحتلال لإبعاد الوكالة خارج أسوار القدس لن تثنينا عن مواصلة عملنا.

وقال مشعشع إن محاولات الاحتلال هذه سيتم متابعتها من قبل الدائرة القانونية في الوكالة والسكرتير العام للأمم المتحدة وكذلك الدول المجاورة لفلسطين وتلك المؤيدة لعمل الأونروا.

#الاونروا #القدس

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