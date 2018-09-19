"الزراعة" تطلق مشروع تعزيز سبل العيش بالمناطق الريفية

رام الله / سما /

اطلق وكيل وزارة الزراعة م.عبد الله لحلوح، يوم الاربعاء، في مقر وزارة الزراعة مشروع تعزيز سبل العيش في المناطق الريفية، تحت رعاية وزير الزراعة د.سفيان سلطان والمدير الاقليمي لمؤسسة الـ"GIZ"

وهدف هذا اللقاء الى تعريف المجتمع المحلي والدولي بالمشروع واهدافه والمكونات الخاصة لهذا المشروع، وتم توقيع الاتفاقية من قبل وزير الزراعة والمدير الاقليمي لمؤسسة "GIZ" بتاريخ 19/9/2018، بعد استكمال كافة المناقشات بين ذوي العلاقة بالمشروع والتوافق على اهميته.

وسيركز المشروع على ادارة الموارد المائية، وزيادة كميات المياه المتاحة من خلال استخدام موارد المياه غير التقليدية والحصاد المائي، بهدف تحسين معيشة السكان في المناطق الريفية من خلال تحسين ادارة الموارد وتحسين الظروف لزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.