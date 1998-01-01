أردوغان بتصعيد جديد يهدد "جميع المتورطين" بمقتل خاشقجي

انقرة / وكالات /

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في كلمة جديدة بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بأن "جميع المتورطين" بمقتله "لن تسمح لهم تركيا بالهروب من العدالة".

ويأتي تصريح أردوغان بعد تصريحات أخرى لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر فيها أنه إن كانت السعودية متورطة رسميا بمقتل خاشقجي، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متهم رئيس، لأنه من يدير البلاد بشكل كبير في الوقت الحالي.

وقال أردوغان: "قمنا بمشاركة معلومات مؤكدة عن مقتل خاشقجي وهناك أطراف منزعجة من ذلك".

وأضاف أن "جريمة قتل خاشقجي تحملنا مسؤولية الحصول على نتيجة وسنعلنها بشفافية"، مشددا على أن "العالم يراقب عن قرب قضية خاشقجي، ولن نسمح لأي طرف بأن يهرب من العدالة".

وكان أردوغان كشف في خطابه أمس الثلاثاء، تفاصيل مقتل خاشقجي برواية رسمية، بعد تسريبات عدة في الصحافة التركية والأجنبية.

وطالب أردوغان بتحقيق دولي مستقل شفاف، في قضية خاشقجي، ونسف رواية الرياض، مشددا على أن مقتل خاشقجي كان معدا له وليس بـ"الخطأ".