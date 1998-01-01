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تعيين قائد إسرائيلي جديد لـ "فرقة غزة"

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين قائد إسرائيلي جديد لـ "فرقة غزة"



القدس المحتلة / سما /

عيّنت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي العميد "إليعازر توليدانو" قائدًا جديدًا لـ "فرقة غزة" بدل "يهودا فوكس".

وبحسب مكتب الناطق باسم الجيش، فإن عملية التعيين جرت ضمن مراسم رسمية في مقر قيادة فرقة غزة.

وألقى القائد الجديد للفرقة كلمةً قصيرة تعهد فيها ببذل كل جهد ممكن لإنجاز المهمة المكلّف بها. مضيفًا: "ستقف قواتنا كجدار حديدي يدافع بشكل عتيد عن أمن مواطنينا وقبضة فولاذية مرفوعة وجاهزة لمهاجمة منافسينا الشريرين.. لا يوجد أحد يمكنه منعنا من مواصلة بناء وطننا القومي".

فيما قال القائد السابق فوكس إن مواجهة الأنفاق كانت المهمة الأكثر تحديًا في حياته العسكرية. وادّعى أن كل الموارد التي تدخل غزة يتم استغلالها لبناء الأنفاق وصنع الصواريخ.

وأشار فوكس إلى أن حماس وحدها من تحدد مستوى العنف على الحدود.

من جانبه قال قائد المنطقة الجنوبية هيرتسي هاليفي إن الجيش يستعد لأسبوع آخر من التوتر على الحدود في نهاية عطلة الأسبوع. في إشارة منه لمسيرات العودة يوم الجمعة.

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