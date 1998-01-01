نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (16) مواطناً على الأقل من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (16) مواطناً من الضفة غالبيتهم من محافظة طولكرم.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن ثمانية مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في محافظة طولكرم وهم: مهند محمد كوع (47 عاماً)، ونجله جمال، ومهدي أديب الحج إبراهيم، ومحمد فراس مهداوي (20 عاماً)، وهمام عمر المصري (19 عاماً)، وإبراهيم حسين المهدي (22 عاماً)، ومؤمن الشرفا، إضافة إلى أمجد عزمي عمار (24 عاماً).

وفي إطار حملات الاعتقال في محافظة طولكرم فقد اعتقل الاحتلال منذ تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حتى تاريخ اليوم (70) مواطناً.

فيما جرى اعتقال لمواطن من محافظة قلقيلية وهو رامي غزاوي (26 عاماً)، كذلك جرى اعتقال لمواطنين من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل وهما: محمد الطيطي، وشقيقه جهاد.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً من مخيم العزة في بيت لحم اعتقل وهو حسين جلال مطاوع؛ يُضاف إلى المعتقلين أربعة مواطنين على الأقل من القدس وبلداتها.