منزل جديد للمستوطنين في سلوان بعد تسربيه من قبل مالكه الاصلي

القدس المحتلة/سما/

اقتحمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم، منزل المواطن جواد أبو اسنينة في حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان لتسليمه للمستوطنين بعد تسريبه من قبل مالكه الأصلي "جمال سرحان".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال بأعداد كبيرة اقتحمت حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وبعد تمركزها في شارع العين وإغلاقها بعد الشوارع والطرقات داهمت منزل المواطن جواد أبو اسنينة في حي بطن الهوى، وشرعت بتفريغ محتوياته بعد احتجاز أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، ويأتي ذلك بعد قرار "دائرة الإجراء الإسرائيلية" مطلع الشهر الجاري والقاضي بإخلاء المنزل لصالح جمعية"عطيرت كوهنيم"، وذلك بعد تسريبه شهر آب/أغسطس عام 2015 من قبل مالكه الأصلي المدعو "جمال سرحان".

وأضاف المركز أن المنزل يقع ضمن بناية سكنية ضخمة مؤلفة من 5 طوابق سُلمت بالكامل للمستوطنين عام 2015، باستثناء منزل أبو اسنينة والذي لا تتجاوز مساحته 80 مترا مربعا، حيث كان قد جدد عقد اجار المنزل مع المدعو جمال سرحان قبل عملية التسريب والتسليم للمستوطنين، وعليه رفض المواطن جواد الخروج من المنزل وحاول حمايته خلال السنوات الماضية رغم ما تعرض له من مضايقات وإغراءات للخروج منه.

وأوضح المواطن جواد ابو اسنينة المبعد عن مدينة القدس أن محامي المستوطنين الذين سيطروا على البناية السكنية عرض على العائلة عدة مرات خلال الأعوام الماضية الخروج من المنزل مقابل "هوية إسرائيلية" وتوفير عمل ومسكن لنا الا أننا رفضنا ذلك، وكانت المرة الأخيرة قبل حوالي أسبوعين، وفي محاولة للضغط على العائلة اعتقلت بحجة "التواجد غير القانوني في القدس" وحكمت بالسجن لمدة 3 أشهر ومنعت من دخول المدينة، وخلال ذلك كانت القوات تقوم باقتحام المنزل بين الحين لتفتيشه والتضيق على أفراد العائلة .

ولم تتوقف معاناة عائلة جواد أبو اسنينة عند قرار الاخلاء بل أن المستوطنين القاطنين في ذات البناية تعمدوا مضايقة أفراد العائلة وبدأت منذ الأيام الاولى لعملية الاستيلاء، بفصل الماء عن المنزل وتخريب جهاز اللاقط للتلفاز وغيرها من الممارسات الاستفزازية اليومية والتي صمدت العائلة أمامها ورفضت الاخلاء.

وتتكون عائلة المواطن جواد ابو اسنينة من 11 فردا، نصفهم أقل من 18 عاماً، وأصبحوا اليوم دون مأوى بعد تسليم مسكنهم للمستوطنين.

وأوضح مركز المعلومات أن قوات الاحتلال اعتقلت خالد الزير خلال رصده وتصويره اخلاء منزل عائلة أبو اسنينة، كما اعتقلت عضو لجنة أهالي حي بطن الهوى

جادالله الرجبي بعد استدعائه للتحقيق.

وأوضحت لجنة حي بطن الهوى ان سلطات الاحتلال أخلت عائلة المواطن جواد ابو اسنينة من منزلها رغم وجود قضية في المحاكم الاسرائيلية التي رفعتها عائلة سرحان ضد "جمال سرحان" في محاولة لاسترداد العقار المسرب، حيث تعود ملكيته لوالد جمال سرحان، وبالتالي لا يحق للمدعو جمال البيع والشراء، ولا تزال القضية في أروقة المحاكم وتم تأجيل البت بالقرار على أن يبقى الأمر على ما هو عليه، أي أن البناية للمستوطنين باستثناء الشقة التي يقطنها أبو سنينة.

واستولت جميعة العاد الاستيطانية قبل عدة أسابيع على عقار ضخم في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بعد تسريبه من قبل مالكيه عائلة فتيحة القاطنة في الولايات المتحدة الأمريكية.