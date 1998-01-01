جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

منتخب إسرائيل يتوجه الى أبو ظبي للمشاركة ببطولة الجودو

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب إسرائيل يتوجه الى أبو ظبي للمشاركة ببطولة الجودو



القدس المحتلة / سما /

غادر منتخب إسرائيل بالجودو تل ابيب صباح اليوم متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة "غراند سلام" التي ستنطلق يوم السبت في أبو ظبي.

وكان احد عشرة لاعب جودو هم أعضاء المنتخب الإسرائيلي قد حصلوا امس على تأشيرات من الامارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة، وهذه المرة خلافا لمشاركات سابقة، سيتمكن افراد المنتخب الإسرائيلي من ارتداء ملابسهم الرياضية التي تحمل رموزهم الإسرائيلية كما سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي ورفع العلم الإسرائيلي في حال فاز احدهم وصعد منصة التتويج.

يذكر ان الفود الإسرائيلي لبطولة غراند سلام" في أبو ظبي من العام الماضي تأخروا في التوجه الى أبو ظبي يوما كاملا بسبب عدم حصولهم على تأشيرات دخول في موعدها.

وسافر منتخب إسرائيل بالجودو هذا الصباح الى العاصمة الأردنية عمان ومنها الى أبو ظبي. من الجدير بالذكر ان الوفد الإسرائيلي يشمل الى جانب الرياضيين عناصر امنية حماية للاعبين يرافقونهم على ان يكون في انتظارهم في أبو ظبي مجموعة أخرى من عناصر الامن الاماراتيين ليتولوا حماية افراد المنتخب الإسرائيلي اثناء اقامتهم في أبو ظبي. ومن المنتظر ان تضم الى الوفد الرياضي الإسرائيلي غدا الخميس وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف من حزب الليكود الحاكم لتواكب البطولة عن كثب.

وصرح رئيس اتحاد رياضة الجودو في إسرائيل، موشيه بونتي: "من عادتي ألاّ اخلط بين السياسة والرياضة، وانطلاقا من هذا وبقدر استطاعتي، ولكن مما لا شك فيه اننا نشعر هنا بشيء خاص ومثير بأن نشارك في أبو ظبي امام الجميع ونحن نحمل رموزنا الإسرائيلية لأول مرة".

#منتخب إسرائيلابوظبي #الجودو

أخبار ذات صلة

بولت يقود منتخب جامايكا ببطولة العالم لألعاب القوى

فوز منتخب فلسطين بجائزة أفضل منتخب وطني في آسيا لعام 2014

مدرب منتخب إنجلترا ينتقد التحكيم في مباراته أمام منتخب إسبانيا

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب إنجلترا أمام منتخب بلجيكا

منتخب السويد قد يعيد منتخب ألمانيا 80 عاماً إلى الوراء !

كانو واثق من فوز منتخب نيجيريا واقصاء منتخب الأرجنتين

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك التقى الرئيس أبو مازن في منزله في رام الله وهذا ما تم بحثه ..

عددهم 50 وخاشقجي ليس أول ضحاياهم.. فرقة النمر التي يستخدمها بن سلمان لاغتيال المعارضين

الرئيس : قلنا للمصريين إما أن نستلم كل شيء في غزة أو تستلم حماس وتتحمل مسؤولية كل شيء

ترامب : بن سلمان متورط في مقتل خاشقجي

منع ليبرمان من اتخاذ قرارات منفردة بشأن وقود غزة

هجوم لاذع على ليبرمان عقب قرار ضخ الوقود القطري لغزة

مقتل مسؤول أردني أمني سابق أمام منزله إثر تلقیه 3 رصاصات

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري

وصول الوفد المصري الى غزة عبر معبر بيت حانون يرأسه اللواء أحمد عبدالخالق

جيش الاحتلال الاسرائيلي - ارشيف

خبير عسكري اسرائيلي : الحرب القادمة مع غزة ستحمل مفاجآت كبيرة للجيش

الوفد الامني المصري

الوفد الأمني المصري يتحرك بين غزة ورام الله وتل أبيب لتثبيت «التهدئة»

الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على الرهبان الأقباط ويعتقل أحدهم

نتنياهو

نتنياهو من سديروت : لا نحاور حماس سياسيًا لكنها تفهم رسائلنا