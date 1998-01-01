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خبير عسكري اسرائيلي : الحرب القادمة مع غزة ستحمل مفاجآت كبيرة للجيش

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير عسكري اسرائيلي : الحرب القادمة مع غزة ستحمل مفاجآت كبيرة للجيش



القدس المحتلة / سما /

قال الخبير العسكري الإسرائيلي، أمير ربابورت: إن التهديد الحقيقي الذي يخشاه الجيش هو المفاجآت التي قد تحدث خلال الحرب القادمة مع القطاع، وصواريخ بئر السبع الأخيرة كانت بمثابة لمحة عما تملكة المنظمات في غزة.

وأضاف ربابورت، "حماس استثمرت مؤخراً مبالغ ضخمة لتطوير طائرات بدون طيار وحوّامات مفخخة، بالإضافة إلى شبكات الأنفاق وغيره مما لا يعلمه الجيش، ما يشكل تهديداً حقيقياً".

وتابع يقول: "في الحرب القادمة سيضع الجيش الإسرائيلي والشاباك قادة حماس أهدافاً للاغتيال كأولوية قصوى، لكن ماذا بعد".

وأشار ربابورت إلى أن اجتياح قطاع غزة بالكامل في الحرب القادمة يستغرق بضعة أشهر وخلالها سيتم إطلاق آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية لإسرائيل.

#الحرب #غزة #حماس #الاحتلال

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