"إقراض الطلبة": إجراءات قانونية لتحصيل الأموال المستحقة على المقترضين

رام الله / سما /

قرر مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين التوجه للجهات القانونية ذات الاختصاص للبدء بتحصيل القروض المستحقه من المتخلفين عن التسديد.

وأوضح المجلس، في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي استناداً للمادة (24) من قرار بقانون رقم (5) لعام 2013م وتعديلاته للعام 2017 والتي تنص على أن "تعامل أرصدة قروض الطلبة الممنوحة من الصندوق وغير المسددة لأغراض وغايات استردادها وتحصيلها؛ معاملة المال العام وتحصل وفقاً للتشريعات السارية لهذا الغرض".

وأهاب بخريجي مؤسسات التعليم العالي الذين استفادوا من القروض، ضرورة مراجعه الصندوق لتسوية أمورهم المالية خلال شهر من تاريخ هذا الإعلان، إذ سيتعرض المتخلفين عن ذلك للمساءلة القانونية وفقاً للإجراءات المعمول بها.

ودعا المجلس المقترضين لزيارة موقع الصندوق الإلكتروني www.iqrad.edu.ps لتعبئة الاستبانة الخاصة بهم؛ لاستكمال تسوية أمورهم المالية والبدء بتسديد ما استحق عليهم من أموال.

وجدد المجلس التأكيد على أن الصندوق وُجد لمساعدة الطلبة الفلسطينيين المحتاجين؛ في إكمال تعليمهم العالي والمتوسط، مشدداً على أن تخلف المقترضين عن تسديد ما استحق عليهم من أموال لصالح الصندوق بعد تخرجهم؛ من شأنه حرمان من هم على مقاعد الدراسة من حقهم في استكمال تعليمهم.