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علاج سرطان الثدي بالأعشاب

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علاج سرطان الثدي بالأعشاب



وكالات / سما /

لا شك أن هناك الكثير من النباتات والخضار تتمتع بخصائص تحفيز المناعة وعوامل مضادة للورم، وخاصة سرطان الثدي، فما هي؟ وكيف تعمل على محاربة هذا النوع من السرطان؟

إليك أهم الأطعمة التي تساهم في التقليل من أعراض سرطان الثدي:

1- الكرنب والقرنبيط

تعد عصارة الكرنب أو القرنبيط وسيلة مدهشة لتقليل احتمالية الإصابة بالسرطان، حيث أنها تغذي الجسم بمضادات الأكسدة القوية لتعزيز جهاز المناعة وتحسين الصحة.

وإن براعم القرنبيط بشكل خاص توفر الإنزيمات الطبيعية للجسم التي تحد من الجذور الحرة والالتهابات.

2- العصائر الطازجة

توفر عصائر الخضروات بشكل عام العديد من الفيتامينات والمعادن والكلوروفيل والجلوتاثيون والأحماض الأمينية المهمة للوقاية من السرطان.

يوصي العديد من الممارسين، مرضى السرطان باستهلاك 32-64 أوقية من العصائر الطازجة كل يوم للمساعدة في إبطاء نمو السرطان، أما للوقاية منه، ينصح بشرب 8-16 أوقية.

وينصح أن يتم شرب العصير مباشرة بعد عصره، ولكن إذا أردت تخزينه قم بوضعه داخل زجاجة محكمة الإغلاق في الثلاجة للحصول على أفضل جودة للمغذيات.

3- الكركم

إن مادة الكركمين الموجود في جذور الكركم لديه قدرات قوية لعلاج أعراض السرطان، بما في ذلك قدرته على مكافحة الالتهاب.

ويوصي العديد من الخبراء بتناول جرعات تتراوح بين 500-1000 ملغرام من الكركمين، 3-4 مرات يوميًا مع الطعام.

4- مادة بيتا جلوكان

تساعد مادة بيتا جلوكان في خفض معدل تركيز الخلايا السرطانية، وتوجد المادة في كل من الخميرة و الشوفان والفطر، والشعير.

وتحمي بيتا جلوكان الجسم من السرطان عن طريق تنشيط الخلايا المناعية مثل الأجسام المضادة والخلايا القاتلة الطبيعية والسيتوكينات والخلايا التائية والبلاعم.

#سرطان الثدي #علاج

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