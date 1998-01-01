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البعنة: وفاة أحمد طلياني بعد شهور من إصابته بحادث عمل

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البعنة: وفاة أحمد طلياني بعد شهور من إصابته بحادث عمل



عرب 48

توفي أحمد حسين خليل طلياني (64 عاما) من قرية البعنة بعد شهور من تعرضه لحادث عمل، بحسب إعلان الطاقم الطبي في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا اليوم، الثلاثاء.

وكان طلياني قد تعرض لحادث عمل نجم عن سقوطه من علو 4 أمتار في قرية الرينة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ورقد طلياني على مدار أشهر عديدة في مستشفى "رمبام"، وأقر وفاته اليوم بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

واللافت للأمر أنه عدد ضحايا في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم بلغ 37 عاملا وتجاوز عدد ضحايا العمل في العام الماضي.

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