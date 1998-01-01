نتنياهو تراجع عن تقديم موعد الانتخابات في اللحظة الأخيرة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيمين نتنياهو، أجل حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات، قبل عدة أيام، خوفا من عدم موافقة الرئيس الإسرائيلي ريفيلن، من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو حصل على دعم من حزب الليكود بحل الكنيست، وتقديم موعد الانتخابات، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، تخوفا من عدم موافقة الرئيس الإسرائيلي، على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، حتى لو فاز بالانتخابات.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن الرئيس الإسرائيلي قوله: "إن هذه الاخبار سمعت عنها فقط عبر وسائل الإعلام، وأنصح معالجة مثل هذه الأمور لدى الجهات المختصة، وليس عبر وسائل الإعلام".