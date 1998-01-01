رابط لموقع ” إباحي” على ورقة امتحان يثير جدلا في تونس ـ(صورة)

وكالات

فوجىء طلاب إحدى الجامعات التونسية بوجود رابط لـ”موقع إباحي” على ورقة الامتحان، وهو ما أثار جدلا كبير داخل الجامعة، قبل أن تؤكد الإدارة أنه خطأ “غير مقصود”.

فخلال أدائهم لامتحان روتيني، اكتشف طلاب أحد المعاهد الجامعية وجود رابط لموقع إباحي معروف في أعلى الصفحة، فيما أكد مدير المعهد فتح تحقيق لمعرفة كيفية تسرّب رابط الموقع إلى روقة الامتحان.

وأشار في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة، إلى أن مدرّسة المادة اعتادت التعامل مع أحد مراكز الإنترنت لإعداد الأوراق الخاصة بالامتحان، مرجحا حدوث “خطأ” أدى إلى تسرّب رابط الموقع إلى الأوراق التي قامت المدرسة بتوزيعها على الطلاب، دون أن تلاحظ ذلك.

فيما أشارت بعض المصادر إلى أن مدرّسة المادة تعاني من وضع نفسي سيء، وخاصة بعد تداول صور عن الأوراق التي تحمل اسمها، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجحا لجوءها للقضاء لملاحظة من روّجوا للأمر بتهمة “التشهير”.

وشهد قطاع التعليم عموما في تونس حوادث عدة، حيث سبق أن رفض معلمون تصحيح امتحان الثانوية العامة في مادة الجغرافيا لوجود سؤال ورد فيه اسم “دولة إسرائيل” وليس دولة الاحتلال.