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بطولة فلسطين للسباحة 2018 تنطلق مطلع الشهر المقبل

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطولة فلسطين للسباحة 2018 تنطلق مطلع الشهر المقبل



رام الله / سما /

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية فواز زلوم ان كافة الاستعدادات والتجهيزات الادارية والفنية واللوجستية قد تمت لانطلاق بطولة فلسطين للسباحة "المسافات القصيرة" صباح يوم الجمعة 2 تشرين الثاني المقبل في حمام السباحة التابع لجمعية الشبان المسيحية- بيت ساحور، وهي مخصصة لكلا الجنسين ومن مواليد العام ( 2002-2011).

وأكد زلوم ان رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب سيفتتح البطولة التي ستشهد مشاركة اكثر من 250 سباحا وسباحة .

ونوه زلوم الى ان الأجتماع الفني للبطولة سيقام عصر يوم الاثنين 29 الجاري.

 
#بطولة فلسطين #السباحة

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