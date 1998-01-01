بطولة فلسطين للسباحة 2018 تنطلق مطلع الشهر المقبل

رام الله / سما /

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية فواز زلوم ان كافة الاستعدادات والتجهيزات الادارية والفنية واللوجستية قد تمت لانطلاق بطولة فلسطين للسباحة "المسافات القصيرة" صباح يوم الجمعة 2 تشرين الثاني المقبل في حمام السباحة التابع لجمعية الشبان المسيحية- بيت ساحور، وهي مخصصة لكلا الجنسين ومن مواليد العام ( 2002-2011).

وأكد زلوم ان رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب سيفتتح البطولة التي ستشهد مشاركة اكثر من 250 سباحا وسباحة .

ونوه زلوم الى ان الأجتماع الفني للبطولة سيقام عصر يوم الاثنين 29 الجاري.