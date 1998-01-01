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الجامعة الإسلامية تختتم بطولة القوة البدنية

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة الإسلامية تختتم بطولة القوة البدنية



غزة / سما /

اختتم قسم النشاط الرياضي بالجامعة الإسلامية, بطولة "القوة البدنية" الرابعة للطلاب, التي جرت في ساحة الجامعة بغزة نهاية الأسبوع الماضي.

وحضر مجريات البطولة د. عماد الدين الشنطي عميد شؤون الطلبة, ود. فايز شلدان نائب عميد شؤون الطلبة, وأ. عبد الرحمن المقادمة مدير شؤون الطلبة, وأ. مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي, وعاهد النمر المشرف الرياضي, ونمر أبو منيع مشرف الصالة الرياضية بالجامعة, والمئات من الطلاب.

وشارك في المسابقة, التي جرت على مستوى 3 أوزان (فئة 67 كجم, وفئة 79 كجم, وفئة 88 كجم), حوالي 30 طالبا من مختلف كليات الجامعة.

وفي فئة 67 كجم حصل أسعد العقاد على المركز الأول, تاركا الوصافة لمعاذ الشغنوبي, ومصطفى الدربي الثالث.

أما في فئة 79 كجم, فحصد عبد الجبار سكيك المركز الأول, وأحمد كلاب المركز الثاني, ورفيق عبد العال المركز الثالث, وفي فئة 88 كجم فاز بالمركز الأول محمد حلس, متفوقا على خليل أبو حجر, وإبراهيم طلبة تواليا.

يشار إلى أنه أدار البطولة تحكيميا أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام وهم محمد حميد, وأكرم عابد, وفريج الحلاق.

#الجامعة الإسلامية #القوة البدنية

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