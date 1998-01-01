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عمّ الطفل هو القاتل .. كشف ملابسات جريمة قلقيلية

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمّ الطفل هو القاتل .. كشف ملابسات جريمة قلقيلية



رام الله / سما /

كشفت الشرطة والنيابة العامّة اليوم الأربعاء، ملابسات مقتل طفل يبلغ من العمر (6 أعوام) في قلقيلية، وقالت إنها اعتقلت شخصًا يشتبه بارتكابه جريمة القتل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنّ الطفل وصل لمستشفى قلقيلية أول أمس بحالة حرجة، وعلى رقبته آثار كدمات، وبعد لحظات أعلن الأطباء وفاته، مشيرًا إلى أنّ الشرطة والنيابةباشرتا التحقيق، وقررت النيابة العامّه في حينه إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي للتشريح، والذي بيّن وجود شبهة جنائية.

وأضاف ارزيقات أنه تم إحضار شخص مشتبه به، وهو عمّ الطفل، والذي أفاد أثناء سماع أقواله بأنه قام بقتل الطفل، لافتًا إلى أنّ التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب ارتكاب الجريمة.

#طفل #قلقيلية #قتل

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