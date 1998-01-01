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الاحتلال يغلق مداخل حلحول ويداهم عدة منازل في بني نعيم والخليل

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال ، اليوم الاربعاء، مداخل بلدة حلحول بالبوابات الحديدية، وداهمت عدة منازل في بني نعيم، ومدينة الخليل.

وأكدت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، وفتشت عدة منازل عرف من بين أصحابها، محمود عثمان، وصابر عبد الله مناصرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة حلول بالبوابات الحديدية، ومنعت مركبات المواطنين من الحركة.

وكانت قوات الاحتلال داهمت حلحول شمالا واحتجزت ثلاثة مواطنين في منطقة الحواور مساء امس، واطلقت سراحهم صباح اليوم وهم: محمد اسماعيل حنيحن، ومهدي طه عبد الهادي، ونديم يوسف حسين صايمة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية وسط مدينة الخليل وفتشت منزل المواطن سائد كامل، وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين.

#الاحتلال

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