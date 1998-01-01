ترامب يكشف : السعودية ساعدتنا كثيرا في دعم اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولأول مرة في تصريح رسمي، أن السلطات السعودية ساعدت الولايات المتحدة في دعم إسرائيل.

وبحسب موقع "كان" العبري، الذي أرود الخبر صباح اليوم الأربعاء، قال ترامب، في تصريح أدلى به مساء أمس الثلاثاء، تعليقا على مقتل الصحفي، جمال خاشقجي: "إن السعودية حليف عظيم بالنسبة للولايات المتحدة وأحد أكبر المستثمرين، وربما الأكبر، وساعدتنا كثيرا في دعم إسرائيل".

ووفقا للموقع العبري، لم يوضح الرئيس الأمريكي في حديث طبيعة هذه المساعدة السعودية كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن الموضوع.