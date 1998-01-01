القدس: اعتقال راهب وقمع وقفة احتجاجيّة للأقباط

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، راهبًا من المشاركين في وقفة احتجاجية نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالبلدة القديمة في القدس.

ووفق شهود عيان فقد جرى اعتقال أحد الرهبان، والاعتداء على آخرين شاركوا في الوقفة التي دعت لها البطريركية احتجاجًا على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة القبطية بأعمال الترميم داخل دير السلطان القبطي، حيث تتولى حكومة الاحتلال بنفسها هذه الأعمال داخل الدير لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.

ويسود في هذه الأثناء توتر في محيط دير السلطان المجاور لكنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال.