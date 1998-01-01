هجوم لاذع على ليبرمان عقب قرار ضخ الوقود القطري لغزة

القدس المحتلة / سما /

شن مسؤولون وإعلاميون إسرائيليون، مساء الثلاثاء هجومًا لاذعًا على وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعد استئنافه ضخ الوقود القطري والغاز إلى قطاع غزة بدءًا من اليوم الأربعاء، حسب توصيات الجهات الأمنية كما أعلن ليبرمان.

وجاء الهجوم على ليبرمان بسبب تغريدة له عبر تويتر قبل (10) أيام قال فيها إن استئناف ضخ الوقود والديزل والسولار القطري لن يعاد استئنافه إلا بعد وقف المظاهرات على السياج ووقف إطلاق البالونات الحارقة.

يذكر أن ليبرمان اليوم أعلن أن أي قرار بخصوص عقوبات على غزة لن يكون بمقدوره تنفيذها إلا بعد اجتماع للكابينيت.

ويرى مراقبون بأن هذا القرار الجديد يعتبر سحب لصلاحيات مهمة من يده بعد وقفه الأسبوع الماضي توريد الوقود إلى قطاع على غير رغبة الحكومة والقيادة العسكرية.

وقرر ليبرمان، مساء الثلاثاء، استئناف إمداد غزة بالوقود القطري بدءا من اليوم الأربعاء.

ونقلت القناة العاشرة العبرية عن ليبرمان قوله إن "قرار إمداد غزة بالوقود القطري جاء بعد توصية من الجيش والأمن، بعد توقف استمر لعدة أيام".

جاء تصريحات ليبرمان من نتيفوت بجوار غزة قائلاً "كلما كان هناك هدوء سنعطيهم ما يستحقون".