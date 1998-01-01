جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هجوم لاذع على ليبرمان عقب قرار ضخ الوقود القطري لغزة

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم لاذع على ليبرمان عقب قرار ضخ الوقود القطري لغزة



القدس المحتلة / سما /

شن مسؤولون وإعلاميون إسرائيليون، مساء الثلاثاء  هجومًا لاذعًا على وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعد استئنافه ضخ الوقود القطري والغاز إلى قطاع غزة بدءًا من اليوم  الأربعاء، حسب توصيات الجهات الأمنية كما أعلن ليبرمان.

 وجاء الهجوم على ليبرمان بسبب تغريدة له عبر تويتر قبل (10) أيام قال فيها إن استئناف ضخ الوقود والديزل والسولار القطري لن يعاد استئنافه إلا بعد وقف المظاهرات على السياج ووقف إطلاق البالونات الحارقة. 

يذكر أن ليبرمان اليوم أعلن أن أي قرار بخصوص عقوبات على غزة لن يكون بمقدوره تنفيذها إلا بعد اجتماع للكابينيت. 

ويرى مراقبون بأن هذا القرار الجديد يعتبر سحب لصلاحيات مهمة من يده بعد وقفه الأسبوع الماضي توريد الوقود إلى قطاع على غير رغبة الحكومة والقيادة العسكرية.

وقرر ليبرمان، مساء  الثلاثاء، استئناف إمداد غزة بالوقود القطري بدءا من اليوم  الأربعاء.

ونقلت القناة العاشرة العبرية عن ليبرمان قوله إن "قرار إمداد غزة بالوقود القطري جاء بعد توصية من الجيش والأمن، بعد توقف استمر لعدة أيام".

جاء تصريحات ليبرمان من نتيفوت بجوار غزة قائلاً "كلما كان هناك هدوء سنعطيهم ما يستحقون".

أخبار ذات صلة

كرم ابو سالم

ليبرمان يقرر فتح معابر غزة دون إدخال الوقود القطري

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

"كان" العبري تكشف.. "الموساد" المسؤول عن إدخال الوقود القطري لغزة

العمادي

قناة عبرية تكشف : ليبرمان اجتمع بالسفير القطري سراً في قبرص

الكابينت

تمويل قطري للرواتب وإدخال الوقود لغزة .. خطة الكابينيت الجديدة

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

الأكثر قراءة اليوم

الفيصل عرض على أردوغان إنهاء حصار قطر واغراءات مالية مقابل طي ملف خاشقجي

رئيس الشاباك التقى الرئيس أبو مازن في منزله في رام الله وهذا ما تم بحثه ..

سياسي تركي: العثور على أجزاء من جثة خاشقجي في بئر داخل حديقة القنصلية السعودية

صحيفة: حماس اعطت مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر الحالي لتحسين الوضع في غزة

عددهم 50 وخاشقجي ليس أول ضحاياهم.. فرقة النمر التي يستخدمها بن سلمان لاغتيال المعارضين

يديعوت : الكابينيت مقتنع بان عاصفة رعدية سببت إطلاق الصواريخ على بئر السبع وتل ابيب

"أقوى رجل" في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو من سديروت : لا نحاور حماس سياسيًا لكنها تفهم رسائلنا

860x484

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في طمون

الرئيس عباس

الرئيس : قلنا للمصريين إما أن نستلم كل شيء في غزة أو تستلم حماس وتتحمل مسؤولية كل شيء

حدود غزة - ارشيف

استشهاد شاب متاثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال اليوم وسط قطاع غزة

ليبرمان - ارشيف

منع ليبرمان من اتخاذ قرارات منفردة بشأن وقود غزة