جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ترامب : بن سلمان متورط في مقتل خاشقجي

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : بن سلمان متورط في مقتل خاشقجي



واشنطن / وكالات /

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يكون الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على دراية في عملية قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، وقال إن ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يدير الأمور في المملكة، وإن كان من متورط في مقتل خاشقجي فسيكون هو.

وأضاف ترامب في حوار مع "وول ستريت جورنال" أنه مقتنع بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يكن على علم مسبق بالعملية التي أدت إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وإن كان من متورط في مقتل خاشقجي فسيكون ولي العهد.

وكشف الرئيس الأميركي أنه تحدث مع محمد بن سلمان وسأله عدة مرات حول الموضوع و"بطرق مختلفة"، وقال "كان سؤالي الأول الذي وجهته له هو: هل كنت على علم مسبق بأي تخطيط مسبق لمقتله؟"، فأجاب بالنفي.

وعندما سئل ترامب هل يصدق المسؤولين السعوديين عندما ينكرون أي معرفة مسبقة بالعملية، سكت لثوان قبل أن يجيب "أنا أريد أن أصدقهم.. أريد حقا أن أصدقهم".

ووصف الرئيس الأميركي أسلوب معالجة الرياض لقضية مقتل خاشقجي بأنه "أسوأ تستر على الإطلاق"، قائلا إن "مخطط قتل خاشقجي كان سيئا منذ البداية"، وإن "التستر على العملية كان سيئا أيضا"، مشيرا إلى أن من فكر بهذا المخطط "هو الآن في ورطة كبيرة".

وأكد ترامب في تصريحات للصحافيين، مساء الثلاثاء، بالبيت الأبيض أنه سيترك للكونغرس تحديد تبعات مقتل خاشقجي على السعودية، بشرط أن يتشاور معه في ذلك.

وقال إن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كان "قاسيا جدا" على السعودية في كلمته التي ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزبه. وأضاف ترامب أنه لن يقبل تقييم إردوغان لهذه القضية قبل أن يعرف كل الحقائق عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول بداية الشهر الجاري.

وأكد أنه يتوقع الحصول على "تقرير جيد" قريبا، بعدما أرسل مديرة المخابرات المركزية الأميركية إلى تركيا لبحث القضية.

ووعد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على السعودية، وكرر جملته الشهيرة التي قالها في أكثر من مناسبة "نحمي دولا غنية كالسعودية وعليها أن تدفع الثمن".

كما نقلت عنه شبكة "سي.أن.أن" الأميركية قوله إنه أبلغ المسؤولين السعوديين بأنه يلومهم لأنهم جعلوه يظهر بمظهر سيئ.

وفي تصريحات أخرى منفصلة قال ترامب إنه "لا شيء مما فعله السعوديون بخصوص خاشقجي تم بشكل جيد"، وإن تعاملهم مع القضية "كان فشلا ذريعا".

#ترامب #بن سلمان #خاشقجي

أخبار ذات صلة

ترامب يهاتف الملك سلمان لبحث أزمة خاشقجي

دان شابيرو : تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي كارثة بالنسبة لإسرائيل

ترامب وسلمان - ارشيف

ترامب يحذّر من التسرّع في استنتاجات مقتل خاشقجي

خاشقجي - ارشيف

ترامب يبحث مقتل خاشقجي مع إردوغان وماكرون

ترامب ومحمد بن سلمان - ارشيف

ترامب: مقتل خاشقجي مؤامرة حادت عن الطريق المرسوم لها!

خاشقجي ومحمد بن سلمان - ارشيف

باحث يفند مصلحة بن سلمان في قتل خاشقجي

الأكثر قراءة اليوم

الفيصل عرض على أردوغان إنهاء حصار قطر واغراءات مالية مقابل طي ملف خاشقجي

رئيس الشاباك التقى الرئيس أبو مازن في منزله في رام الله وهذا ما تم بحثه ..

سياسي تركي: العثور على أجزاء من جثة خاشقجي في بئر داخل حديقة القنصلية السعودية

صحيفة: حماس اعطت مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر الحالي لتحسين الوضع في غزة

عددهم 50 وخاشقجي ليس أول ضحاياهم.. فرقة النمر التي يستخدمها بن سلمان لاغتيال المعارضين

يديعوت : الكابينيت مقتنع بان عاصفة رعدية سببت إطلاق الصواريخ على بئر السبع وتل ابيب

"أقوى رجل" في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو من سديروت : لا نحاور حماس سياسيًا لكنها تفهم رسائلنا

860x484

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في طمون

الرئيس عباس

الرئيس : قلنا للمصريين إما أن نستلم كل شيء في غزة أو تستلم حماس وتتحمل مسؤولية كل شيء

حدود غزة - ارشيف

استشهاد شاب متاثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال اليوم وسط قطاع غزة

ليبرمان - ارشيف

منع ليبرمان من اتخاذ قرارات منفردة بشأن وقود غزة