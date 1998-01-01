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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة والقدس المحتلة

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة والقدس المحتلة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنًا على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

ووفق مصادر محلية فإن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من طولكرم، وهم: إبراهيم حسين المهدي من ضاحية شويكة في المدينة، ومهند كوع، وجمال مهند كوع، ومهدي أديب الحاج إبراهيم والثلاثة من بلدة بيت ليد.

وأفادت المصادر باعتقال رامي يوسف الغزاوي من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، ومعاذ ربيع من بلدة أبو ديس شرق القدس، وحسين جلال مطاوع من مخيم العزة ببيت لحم، ومحمد الطيطي، وجهاد الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل.

وفي بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، اعتقلت سلطات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: آدم مصطفى، الفتى أحمد عبد الرؤوف محمود، والفتى سمير عطية.

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