منخفض جوي وأمطار على كافة المناطق

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تتأثر فلسطين الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً يرافقه تساقط للأمطار فوق كافة المناطق.



وأضاف الراصد الجوي أن درجات الحرارة ستنخفض غداً الخميس وتسقط أمطار رعدية غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار مع نشاط على سرعة الرياح التي تكون مثيرة للغبار ، وخلال ساعات الليل من المتوقع أن تعبر البلاد جبهة هوائية باردة وهو ما سيؤدي إلى اشتداد تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية من جديد كما تشتد سرعة الرياح.



وفي يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر وتصبح دون معدلاتها بشكل واضح، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار وخاصة خلال ساعات الفجر والصباح لتستقر الأجواء تدريجياً خلال ساعات النهار، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق.

وفي يومي السبت والأحد ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الرياح شرقية جافة تزيد الإحساس بالبرودة.