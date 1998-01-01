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ليبرمان يأمر باستئناف ضخ "الوقود القطري" لصالح الكهرباء في قطاع غزة

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يأمر باستئناف ضخ "الوقود القطري" لصالح الكهرباء في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أكدت وسائل اعلام عبرية ان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قرر مساء  الثلاثاء، السماح باستئناف توريد الوقود من "إسرائيل" إلى قطاع غزة، بدءاً من غد  الأربعاء.

وذكرت وسائل الاعلام العبرية ان ليبرمان قرر السماح بإعادة ضخ الوقود بما فيها  القطري لصالح الكهرباء في قطاع غزة.

يذكر أن، ضخ الوقود القطري توقف منذ عدة أيام بعد تصاعد الأحداث في غزة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، ذكرت في وقت سابق  بأن ليبرمان، لن يتمكن من اتخاذ قرارات تتعلق بوقف إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون موافقة "الكابينت"، وذلك بسبب الانتقادات السابقة التي وُجهت له في هذا الشأن.

وقالت الصحيفة، إن أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، فوجئوا الأسبوع الماضي بقرار ليبرمان وقف إدخال الوقود إلى غزة، والذي تبناه بشكل مستقل ومخالف لموقف المؤسسة الأمنية.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "الكابينت"، علموا بقرار ليبرمان من وسائل الإعلام.

#ليبرمان #وقود #قطر

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