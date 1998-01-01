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الحديث عن عقوبات غزة مجرد هراء

الرئيس : قلنا للمصريين إما أن نستلم كل شيء في غزة أو تستلم حماس وتتحمل مسؤولية كل شيء

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس : قلنا للمصريين إما أن نستلم كل شيء في غزة أو تستلم حماس وتتحمل مسؤولية كل شيء



رام الله / سما /

قال الرئيس  الفلسطينية محمود عباس، إن السلطة الوطنية الفلسسطينية تقدم لغزة 96 مليون دولار شهريا، معتبرا أن ما يتم الحديث عنه حول عقوبات غزة عبارة عن هراء.

وقال الرئيس عباس  مساء الثلاثاء : "قلنا للرئيس عبد الفتاح السيسي إما أن نستلم كل شيء في غزة أو تستلم حماس، موضحا  ان هناك حوارات ومفاوضات تقودها مصر بشأن المصالحة، لكن لم يحصل أي تقدم فيها، واتفقنا مع المصريين على كلمة واحدة إما أن نستلم كل شيء ونتحمل مسؤولية كل شيء أو يستلموا كل شيء ويتحملوا مسؤولية كل شيء". 

واضاف نحن لم نفرض عقوبات على غزة فنحن نقدم 96 مليون دولار شهرياً للقطاع".

وتابع قائلا : "ربما نصل خلال اجتماع المجلس المركزي لإلغاء كثير مما اتفقنا عليه مع إسرائيل والولايات المتحدة".

#الرئيس عباس #غزة #حماس

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